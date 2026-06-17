Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.06.2026

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Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Exhibitionismus ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Verkehrsunfall ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++

Leer - Exhibitionismus

Am 16.06.2026 befuhr ein Kind auf einem Fahrrad gegen 13 Uhr die Parkstraße in Leer. Als es an einem schwarzen PKW vorbeifuhr, erkannte es in diesem einen jungen Mann, der an seinem Glied manipulierte. Als der Mann das Kind registrierte, setzte er die Handlung weiter fort.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Jemgum - Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 11.06.2026 gegen 20 Uhr und dem 14.06.2026 gegen 7 Uhr besprühte eine unbekannte Täterschaft eine Wand und einen Pavillon auf einem Spielplatz in der Straße Fährpatt in Jemgum mit Graffiti. Dabei wurden neben verfassungswidrigen Zeichen auch polizeifeindliche Parolen mit Sprühfarbe aufgebracht.

Personen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Emden - Verkehrsunfall

Am 17.06.2026 befuhr ein 34-jähriger Fahrer eines VW Caddy gegen 01:35 Uhr die Cirksenastraße in Emden in Richtung Stadtmitte. Dabei beschädigte er zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte PKW, einen Opel Astra und einen Ford Ka. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden im insgesamt hohen vierstelligen Bereich. Der VW Caddy und der Ford Ka waren nicht mehr fahrbereit. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Weener - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (siehe Bildmaterial)

Am 11.06.2026 ging eine 51-jährige Frau gegen 16:30 Uhr mit ihrem Hund auf der Ahornstraße in Weener spazieren. Dort traf sie auf einen derzeit noch unbekannten Hundehalter, der mit seinem freilaufenden Hund (siehe Bildmaterial) unterwegs war. Es kam zu Streitigkeiten zwischen der 51-Jährigen und dem Unbekannten. Im Zuge dessen schubste der Mann die Frau auf die angrenzende Straße, als ein PKW heranfuhr. Das Fahrzeug konnte rechtzeitig bremsen, sodass die Frau unverletzt blieb.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den unbekannten Fahrer des PKWs. Personen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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