Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 14.06.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Randalierender Mann verletzt Polizeibeamten ++ Versuchter Einbruch in Geschäft ++ Sachbeschädigung auf Schiff ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++

Leer - Randalierender Mann verletzt Polizeibeamten

Leer - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in die Ohlthaverstraße gerufen, nachdem ein 32-jähriger Mann eine Fensterscheibe einer Nachbarwohnung eingeschlagen und randaliert hatte. Der Mann trat den Beamten zunächst mit gefährlichen Gegenständen entgegen. Im Zuge der anschließenden Fixierung leistete er erheblichen Widerstand, biss einem Beamten in den Finger und verletzte diesen leicht. Aufgrund psychischer Auffälligkeit wurde der 32-Jährige in eine Einrichtung eingewiesen.

Emden - Versuchter Einbruch in Geschäft

Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 00:35 Uhr, in ein Geschäft in der Ubierstraße einzubrechen. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Sachbeschädigung auf Schiff

Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf einem im Industriehafen am Nordkai angelegten Schiff mehrere Seile und Wasserschläuche beschädigt. Der Sachverhalt wurde nachträglich zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 61-jährigen Mann aus Emden, der sich unberechtigt auf dem Schiff aufhielt.

Filsum/A 28 - Verkehrsunfall mit Verletzten

Filsum/A 28 - Am heutigen Sonntag kam es gegen 05:10 Uhr auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Leer-Ost und Filsum zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer aus Neukamperfehn kam mit einem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein 16-jähriger Beifahrer aus Wardenburg schwer. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn war zeitweise vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell