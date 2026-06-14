POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 14.06.2026
PI Leer/Emden (ots)
++ Randalierender Mann verletzt Polizeibeamten ++ Versuchter Einbruch in Geschäft ++ Sachbeschädigung auf Schiff ++ Verkehrsunfall mit Verletzten ++
Leer - Randalierender Mann verletzt Polizeibeamten
Leer - Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei in die Ohlthaverstraße gerufen, nachdem ein 32-jähriger Mann eine Fensterscheibe einer Nachbarwohnung eingeschlagen und randaliert hatte. Der Mann trat den Beamten zunächst mit gefährlichen Gegenständen entgegen. Im Zuge der anschließenden Fixierung leistete er erheblichen Widerstand, biss einem Beamten in den Finger und verletzte diesen leicht. Aufgrund psychischer Auffälligkeit wurde der 32-Jährige in eine Einrichtung eingewiesen.
Emden - Versuchter Einbruch in Geschäft
Emden - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 00:35 Uhr, in ein Geschäft in der Ubierstraße einzubrechen. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.
Emden - Sachbeschädigung auf Schiff
Emden - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf einem im Industriehafen am Nordkai angelegten Schiff mehrere Seile und Wasserschläuche beschädigt. Der Sachverhalt wurde nachträglich zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 61-jährigen Mann aus Emden, der sich unberechtigt auf dem Schiff aufhielt.
Filsum/A 28 - Verkehrsunfall mit Verletzten
Filsum/A 28 - Am heutigen Sonntag kam es gegen 05:10 Uhr auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Leer-Ost und Filsum zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer aus Neukamperfehn kam mit einem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt, sein 16-jähriger Beifahrer aus Wardenburg schwer. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn war zeitweise vollgesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
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