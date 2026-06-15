Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Körperliche Auseinandersetzung/Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall ++

Bunde - Körperliche Auseinandersetzung/Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

In der Nacht zu Montag kam es gegen 02:00 Uhr in einem Wohnhaus im Achterweg in Bunde zu einem größeren Polizeieinsatz infolge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 20-jähriger und ein 29-jähriger Mann gemeinsam mit weiteren Anwesenden in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 29-Jährige einen 17-jährigen Jugendlichen körperlich angegriffen haben. Der Jugendliche erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im weiteren Verlauf suchte der 29-Jährige den 20-jährigen Mann an dessen Wohnanschrift auf. Dort kam es zu weiteren Streitigkeiten.

Anwohner verständigten die Polizei, nachdem im Zusammenhang mit dem Geschehen ein lauter Knall wahrgenommen worden war. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellten Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe sicher. Nach derzeitigem Stand bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Anwohnerinnen und Anwohner.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 29-Jährige erneut den Kontakt zu dem 20-jährigen Beteiligten sucht, wurde dieser durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Im Verlauf des Einsatzes beleidigte und bedrohte der 29-Jährige mehrere eingesetzte Polizeikräfte und leistete bei der anschließenden Ingewahrsamnahme Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 13.06.2026 beschädigte zwischen 14 und 16:55 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Osseweg in Leer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten blauen Ford Tourneo. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfall

Am 27.05.2026 befuhr gegen 11 Uhr ein unbekannter männlicher Autofahrer die Larrelter Straße in Emden. Als er in die Ubierstraße abbog, touchierte er eine 71-jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg befuhr. Dabei kam die Frau zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallbeteiligten verzichteten vor Ort auf eine polizeiliche Unfallaufnahme und einen Personalienaustausch. Erst im Nachhinein meldete die 71-Jährige den Vorfall.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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