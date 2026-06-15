POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 15.06.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Körperliche Auseinandersetzung/Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfall ++
Bunde - Körperliche Auseinandersetzung/Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher
In der Nacht zu Montag kam es gegen 02:00 Uhr in einem Wohnhaus im Achterweg in Bunde zu einem größeren Polizeieinsatz infolge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.
Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 20-jähriger und ein 29-jähriger Mann gemeinsam mit weiteren Anwesenden in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 29-Jährige einen 17-jährigen Jugendlichen körperlich angegriffen haben. Der Jugendliche erlitt Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Im weiteren Verlauf suchte der 29-Jährige den 20-jährigen Mann an dessen Wohnanschrift auf. Dort kam es zu weiteren Streitigkeiten.
Anwohner verständigten die Polizei, nachdem im Zusammenhang mit dem Geschehen ein lauter Knall wahrgenommen worden war. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellten Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe sicher. Nach derzeitigem Stand bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für unbeteiligte Anwohnerinnen und Anwohner.
Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 29-Jährige erneut den Kontakt zu dem 20-jährigen Beteiligten sucht, wurde dieser durch die Polizei in Gewahrsam genommen.
Im Verlauf des Einsatzes beleidigte und bedrohte der 29-Jährige mehrere eingesetzte Polizeikräfte und leistete bei der anschließenden Ingewahrsamnahme Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt. Die Polizei hat mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Leer - Verkehrsunfallflucht
Am 13.06.2026 beschädigte zwischen 14 und 16:55 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Osseweg in Leer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten blauen Ford Tourneo. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Emden - Verkehrsunfall
Am 27.05.2026 befuhr gegen 11 Uhr ein unbekannter männlicher Autofahrer die Larrelter Straße in Emden. Als er in die Ubierstraße abbog, touchierte er eine 71-jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg befuhr. Dabei kam die Frau zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallbeteiligten verzichteten vor Ort auf eine polizeiliche Unfallaufnahme und einen Personalienaustausch. Erst im Nachhinein meldete die 71-Jährige den Vorfall.
Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Melina Trey / Julian Röben
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114/104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell