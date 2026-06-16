POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.06.2026
Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)
++ Verkehrsunfallflucht ++ PKW-Brand ++ Verkehrsunfall ++
Leer - Verkehrsunfallflucht
Zwischen dem 12.06.2026 gegen 16 Uhr und dem 15.06.2026 gegen 6:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Wörde in Leer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi SQ6. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Leer - PKW-Brand
Am 15.06.2026 geriet gegen 12:10 Uhr ein BMW 520i auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bremer Straße in Leer aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer konnte bereits vor dem Eintreffen der Polizei von mehreren Helfern gelöscht werden. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.
Leer - Verkehrsunfall
Am 15.06.2026 befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW Caddy gegen 7:35 Uhr die Hauptstraße in Leer in Richtung Hesel. Als er nach rechts in den Roten Weg abbiegen wollte, übersah er einen 33-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg in derselben Richtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Julian Röben
Pressesprecher
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
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