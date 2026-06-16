Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.06.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht ++ PKW-Brand ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 12.06.2026 gegen 16 Uhr und dem 15.06.2026 gegen 6:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße Wörde in Leer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi SQ6. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - PKW-Brand

Am 15.06.2026 geriet gegen 12:10 Uhr ein BMW 520i auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bremer Straße in Leer aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer konnte bereits vor dem Eintreffen der Polizei von mehreren Helfern gelöscht werden. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Leer - Verkehrsunfall

Am 15.06.2026 befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW Caddy gegen 7:35 Uhr die Hauptstraße in Leer in Richtung Hesel. Als er nach rechts in den Roten Weg abbiegen wollte, übersah er einen 33-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg in derselben Richtung unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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