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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung in Gaststätte - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, kam es gegen 12:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Eingangsbereich einer Gaststätte in der Fabrikstraße in Bad Säckingen. Ein zunächst verbaler Streit soll mit Schlägen fortgesetzt worden sein, ehe beide zu Boden gingen. Einer der Beteiligten soll im Anschluss unerkannt durch ein Fenster geflüchtet sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt wahrgenommen haben oder Hinweise auf den flüchtigen Tatverdächtigen geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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