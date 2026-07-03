Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drachenbootmeisterschaften mit Siegern aus Neustrelitz und Altentreptow

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Neubrandenburg (ots)

Die Drachenbootmeisterschaften der Polizeiinspektion Neubrandenburg zusammen mit dem PSV 90 Neubrandenburg und dem SC Neubrandenburg sind mit Erstplatzierten aus Neustrelitz und Altentreptow heute Mittag im Bereich der Wasserskianlage auf dem Reitbahnsee zu Ende gegangen. Trotz des starken Windes haben alle 13 Mannschaften ihr Bestes gegeben, viel gute Laune und tolle, laute Fans gehabt. Zwei Teams hatten kurzfristig absagen müssen, was der Wettkampfstimmung jedoch keinen Abbruch tat.

Bereits zum 30. Mal fand die Veranstaltung im Zeichen von "Sport statt Gewalt" statt, um zu zeigen, wie viel Stellenwert (Team-)Sport haben kann und sollte für Kinder und Jugendliche und wie zielführend gemeinsames Trainieren für ein gutes Miteinander ist.

Für das große Engagement unter anderem auch bei den jährlichen Drachenbootmeisterschaften wurde der PSV 90 Neubrandenburg gerade erst Ende Juni mit einem Sonderpreis für "Sport statt Gewalt" vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung MV in Kooperation mit dem Landessportbund im Innenministerium ausgezeichnet.

Am Rande der heutigen Veranstaltung gab es auch wieder Infostände zu den Berufsmöglichkeiten u.a. bei der Landespolizei, Bundespolizei und der Bundeswehr.

Die heutigen Teams wurden wieder in drei Klassenstufen bzw. Ausbildungsjahre eingeteilt. In der Stufe 7/8 gewann das Gymnasium Carolinum aus Neustrelitz vor dem Richard-Wossidlo-Gymnasium aus Waren und dem Albert-Einstein-Gymnasium aus Neubrandenburg.

Im Bereich der Klassen 9/10 holte die Kooperative Gesamtschule Altentreptow Gold, die Neue Friedländer Gesamtschule Silber und das Albert-Einstein-Gymnasium Bronze.

Und bei den Großen, den Klassenstufen 11/12 bzw. den Ausbildungsjahren 1 bis 3, gewann erneut ein Team vom Carolinum aus Neustrelitz vor der KGS Stella aus Neubrandenburg und der Mannschaft vom RBB GeSoTec - Bereich Gesundheit.

Die Polizei bedankt sich bei allen Teams, Unterstützern und Sponsoren für das Engagement.

Wer wieder mitmachen will oder es erstmals wagen möchte, der sollte sich den Termin für die 31. Drachenbootmeisterschaften schon mal vormerken: 25. Juni 2027 Nähere Informationen werden dann rechtzeitig von der Polizei bekanntgegeben.

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