Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kollision zwischen Fahrrad und Pkw - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 17.10 Uhr, kollidierte am Kreisverkehr Heldelinger Straße / Haltinger Straße eine 52-jährige Radfahrerin mit einem Pkw. Die Radfahrerin befuhr den baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg der Nordwestumfahrung. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Nordwestumfahrung in gleicher Richtung. Am Kreisverkehr Heldelinger Straße / Haltinger Straße wollte sie die Fahrbahn über die Radfurt in südlicher Richtung queren und übersah wohl den 65-jährigen Pkw-Fahrer. Die Radfahrerin kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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