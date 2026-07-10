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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kollision zwischen Fahrrad und Pkw - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 17.10 Uhr, kollidierte am Kreisverkehr Heldelinger Straße / Haltinger Straße eine 52-jährige Radfahrerin mit einem Pkw. Die Radfahrerin befuhr den baulich von der Fahrbahn getrennten Radweg der Nordwestumfahrung. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Nordwestumfahrung in gleicher Richtung. Am Kreisverkehr Heldelinger Straße / Haltinger Straße wollte sie die Fahrbahn über die Radfurt in südlicher Richtung queren und übersah wohl den 65-jährigen Pkw-Fahrer. Die Radfahrerin kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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