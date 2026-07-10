Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Diebstahl aus Rohbau in der Sonnhalde - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde sollen in dem Tatzeitraum von Freitag, 26.06.2026 bis Montag, 29.06.2026, mehrere Strom-Verteilerkasten und Lichtschalter aus einem Rohbau in der Straße Sonnhalde entwendet worden sein. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Täterschaft geben können.

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