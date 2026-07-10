Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kollision zwischen Pkw und Pedelec - Radfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 06.30 Uhr, kollidierte auf der Bundesstraße, in Höhe der Hausnummer 13, ein Pkw mit einem Pedelec. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte von einem Parkplatz nach rechts auf die Bundesstraße 34 einzubiegen. Die Parkplatzausfahrt führt über einen gemeinsamen Geh- und Radweg. Als der Pkw-Fahrer in die Bundesstraße einfahren wollte übersah er wohl eine von rechts kommende 53-jährige Pedelec-Fahrerin. Der Pkw kollidierte mit dem Pedelec und die 53-Jährige stürzte zu Boden. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

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