Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: E-Scooter und Fahrrad touchieren sich in Bahnunterführung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 12.30 Uhr, soll es in der Unterführung zum Bahnhof zu einem Verkehrsunfall gekommen sein mit Beteiligung eines E-Scooters und einem Fahrrad.

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Unterführung zum Bahnhof zu Gleis 2 in der Bahnhofstraße, als ihm eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooters entgegenkam. Diese soll die Kurve geschnitten haben und auf die Fahrbahn des Fahrradfahrers gekommen sein. Dabei habe sie den Fahrradfahrer touchiert und der 55-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht.

Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 744370, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, ist rund um die Uhr erreichbar.

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