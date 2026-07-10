PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: E-Scooter und Fahrrad touchieren sich in Bahnunterführung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 12.30 Uhr, soll es in der Unterführung zum Bahnhof zu einem Verkehrsunfall gekommen sein mit Beteiligung eines E-Scooters und einem Fahrrad.

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Unterführung zum Bahnhof zu Gleis 2 in der Bahnhofstraße, als ihm eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooters entgegenkam. Diese soll die Kurve geschnitten haben und auf die Fahrbahn des Fahrradfahrers gekommen sein. Dabei habe sie den Fahrradfahrer touchiert und der 55-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht.

Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 744370, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, ist rund um die Uhr erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 15:01

    POL-FR: Wehr: Motorradfahrer verunfallt- Rettungshubschrauber im Einsatz

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 09.07.2026, kam gegen 13:30 Uhr ein 66-jähriger Motorradfahrer, der auf der L148 in Richtung Wehr fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die L148 war während der ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 14:51

    POL-FR: Todtnau: Diebstahl aus Rohbau in der Sonnhalde - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde sollen in dem Tatzeitraum von Freitag, 26.06.2026 bis Montag, 29.06.2026, mehrere Strom-Verteilerkasten und Lichtschalter aus einem Rohbau in der Straße Sonnhalde entwendet worden sein. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 88900, sucht Zeugen, ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 14:47

    POL-FR: Rheinfelden: Kollision zwischen Pkw und Pedelec - Radfahrerin schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 09.07.2026, gegen 06.30 Uhr, kollidierte auf der Bundesstraße, in Höhe der Hausnummer 13, ein Pkw mit einem Pedelec. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte von einem Parkplatz nach rechts auf die Bundesstraße 34 einzubiegen. Die Parkplatzausfahrt führt über einen gemeinsamen Geh- und Radweg. Als der Pkw-Fahrer in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren