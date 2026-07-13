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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Kriminalpolizei nimmt zwei mutmaßliche Anlagebetrüger fest

Freiburg (ots)

Nachdem sich eine 65 Jahre alte Geschädigte bereits am Donnerstag, den 02.07.2026 beim Polizeirevier Müllheim als Opfer eines Betruges meldete, hat die Kriminalpolizei Freiburg die Ermittlungen übernommen und konnte am Montag, den 06.07.2026 zwei dringend Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die 65-Jährige zuvor durch die Täterschaft kontaktiert worden, nachdem sie ihre Kontaktdaten auf einer fingierten Internetplattform hinterlegt haben soll. Dort sei mit Finanzprodukten im Zusammenhang mit Kryptowährungen geworben worden.

Bei den anschließenden telefonischen Kontaktaufnahmen habe die Täterschaft offensichtlich das Vertrauen der Geschädigten gewonnen. Daraufhin habe die 65 Jahre alte Frau Geldbeträge in Höhe eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrages an die Täterschaft gezahlt und bei persönlichen Übergaben ausgehändigt. Der Geschädigten seien im weiteren Verlauf Zweifel an der Echtheit der getätigten Investitionen gekommen, weshalb sie die Polizei verständigte.

Der Kriminalpolizei Freiburg ist es im Zuge der Ermittlungen gelungen, zwei dringend Tatverdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren während einer erneuten Geldübergabe in Müllheim festzunehmen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß vom zuständigen Amtsgericht erlassen und in Vollzug gesetzt. Die beiden dringend Tatverdächtigen afghanischer und ukrainischer Staatsangehörigkeit befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Freiburg dauern an.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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