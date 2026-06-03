Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zug erfasst Baumstämme

Langenau (ots)

Am Dienstagabend (02.06.2026) kollidierte ein Regionalzug auf Höhe der Stadt Langenau mit mehreren auf den Gleisen liegenden Baumstämmen.

Gegen 17:45 Uhr befuhr der Triebfahrzeugführer mit dem Regionalexpress die Bahnstrecke von Aalen nach Ulm. Auf Höhe der Stadt Langenau erkannte der 27-Jährige zwei auf den Gleisen liegende Baumstämme und leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h eine Schnellbremsung ein. Dennoch konnte das Erfassen der Baumstämme nicht verhindert werden, wodurch am Zug ein geringer Sachschaden entstand. Die etwa 50 Reisenden im Zug wurden nicht verletzt. Nachdem der Schaden am Zug begutachtet und die Baumstämme durch die Feuerwehr von den Gleisen entfernt worden waren, konnte der Zug seine Fahrt in Richtung Ulm fortsetzen.

Derzeit geht die Bundespolizei davon aus, dass die Bäume aufgrund der Wetterverhältnisse auf die Gleise fielen.

Zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen musste die Bahnstrecke von 17:46 Uhr bis 18:59 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden.

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