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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach sexueller Belästigung einer Reisenden - Bundespolizei sucht Zeugen

Waiblingen / Stuttgart (ots)

Am Dienstagmorgen (02.06.2026) wurde eine junge Frau in einer S-Bahn der Linie S3 sexuell belästigt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge nutzte die 22-Jährige gegen 05:50 Uhr zunächst einen Bus des Schienenersatzverkehrs von Schorndorf nach Waiblingen. Im Laufe der Fahrt soll sich der bislang unbekannte Verdächtige neben sie gesetzt und ein Gespräch begonnen haben. Nachdem die afghanische Staatsangehörige dem Mann wohl zu verstehen gab, dass sie kein Interesse an ihm habe, verließ sie den Bus am Bahnhof Waiblingen und bestieg eine S-Bahn in Richtung Stuttgart. Auch der Verdächtige begab sich offenbar in die S-Bahn und setzte sich zu der 22-Jährigen in eine Sitzgruppe. Auf der Fahrt nach Stuttgart soll der Verdächtige die Frau offenbar beleidigt und bedroht haben. Zudem berührte er sie offenbar gegen ihren Willen am Oberschenkel und versuchte, ihr mutmaßlich Erdnüsse in den Mund zu stecken. Als beide Personen die S-Bahn gegen 07:00 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart verließen, soll der Mann die Geschädigte gegen ihren Willen geküsst haben.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen etwa 28-jährigen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine kurze dunkle Hose sowie einen bräunlichen Pullover.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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