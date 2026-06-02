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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Auseinandersetzung am Bahnhof: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es in der Nacht von Montag (01.06.2026) auf Dienstag am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt. Ein Mann wurde hierbei verletzt.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet der 27-jährige Geschädigte gegen 23:15 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit zwei weiteren Männern im Alter von 17 und 19 Jahren. Im weiteren Verlauf sollen die Verdächtigen mit deutscher und afghanischer Staatsangehörigkeit gemeinsam auf den Geschädigten eingeschlagen und diesen auch getreten haben. Hierbei soll auch der 27, mutmaßlich mit Schlägen, auf seine Kontrahenten eingewirkt haben. Durch eintreffende Streifen der Bundespolizei konnten alle Beteiligten noch am Bahnhof angetroffen und kontrolliert werden. Durch die Tathandlung zog sich der 27-jährige afghanische Staatsangehörige offenbar Verletzungen im Kopfbereich zu und musste zur medizinischen Verhandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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