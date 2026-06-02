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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung im Zug - Reisende verletzt

Stuttgart (ots)

Am Montagvormittag (01.06.2026) kam es in einem Zug zwischen Mannheim und Stuttgart zu einer Körperverletzung. Am Ende musste eine Reisende in ein Krankenhaus verbracht werden.

Gegen 10:40 Uhr soll ein 34-Jähriger in dem Intercity-Express offenbar einen zwei Jahre jüngeren Mann zunächst beleidigt haben. Hieraus entwickelte sich mutmaßlich ein verbaler Streit zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf soll der 34-Jährige wohl auch körperlich auf den Geschädigten eingewirkt haben. Eine 50-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit soll versucht haben, die beiden Personen voneinander zu trennen. Hierbei zog sich die Frau offenbar eine Verletzung zu und musste nach dem Halt des Zuges im Hauptbahnhof Stuttgart mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Männer konnten durch Einsatzkräfte der Bundespolizei noch am Tatort angetroffen und kontrolliert werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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