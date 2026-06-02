Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Diebstahl im ICE - Bundespolizei nimmt Verdächtige fest

Stuttgart (ots)

Am späten Montagabend (01.06.2026) kam es in einem Fernverkehrszug zu einem Diebstahl. Am Hauptbahnhof Stuttgart konnten die Verdächtigen festgenommen werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nutzte ein 21-Jähriger gegen 21:30 Uhr den Intercity-Express auf der Strecke von Ulm nach Stuttgart. Offenbar schlief der amerikanische Staatsangehörige im Laufe der Fahrt ein und erwachte erst, als sich ein 21-jähriger Verdächtiger an seiner Tasche zu schaffen machte. Der Geschädigte kontrollierte daraufhin den Inhalt der Tasche und bemerkte hierbei wohl das Fehlen seines Laptops. Nachdem der Verdächtige den Diebstahl zunächst bestritt, wurde beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof Stuttgart eine Streife der Bundespolizei hinzugezogen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des 21-jährigen Verdächtigen stellten die Beamten fest, dass dessen 36-jähriger Begleiter versuchte, den Laptop zu verstecken. Zudem wurde festgestellt, dass die beiden ungarischen Staatsangehörigen nicht im Besitz eines Fahrscheins waren. Die beiden Männer wurden vor Ort zunächst vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Der entwendete Laptop wurde nach Abschluss der Maßnahmen an den Geschädigten übergeben.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

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