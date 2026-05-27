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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Festnahme von zwei Jugendlichen nach Kita-Einbruch + Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Verkehrsteilnehmer gefährdet + Einbrüche in Fahrradgeschäft und Vereinsheim

Giessen (ots)

Fernwald-Steinbach: Festnahme von zwei Jugendlichen nach Kita-Einbruch

Aufmerksame Zeugen bemerkten am Freitagabend (22. Mai) gegen 21 Uhr drei Jugendliche, die offenbar versuchten, in eine Kindertagesstätte in Fernwald-Steinbach einzubrechen, und verständigten umgehend die Polizei.

Die Täter hatten bereits einen Zaun überstiegen und waren im Begriff mehrere Fensterscheiben zu zerstören, um in das Gebäude einzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Täter fühlten sich mutmaßlich in ihrer Tatausführung gestört und flüchteten zunächst unerkannt vom Tatort.

Dank der Zeugenhinwiesen konnten im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen zwei 14-Jährige Jugendliche im Nahbereich der Kindertagesstätte festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurden beide am Samstag (23. Mai) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen die Jugendlichen Haftbefehle wegen Wiederholungsgefahr. Der dritte Tatbeteiligte ist weiterhin flüchtig.

Ob die Jugendlichen auch für weitere ähnlich gelagerte Straftaten verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gießen: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Verkehrsteilnehmer gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer eines BMW mit Gießener Kennzeichen entzog sich heute Morgen (27. Mai) gegen 00:30 Uhr einer Polizeikontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch das Gießener Stadtgebiet.

Die Fahrt führte von der Liebigstraße über die Klinikstraße und Lahnstraße bis in Richtung Heuchelheimer Straße. Dabei erreichte der BMW teils Geschwindigkeiten von über 80 km/h. Der Fahrer missachtete wiederholt die Anhaltesignale der Polizei und gefährdete durch seine Fahrweise sich selbst sowie andere Verkehrsteilnehmer. Unter anderem fuhr er zeitweise ohne Beleuchtung und nutzte teilweise die Gegenfahrbahn.

Im Kreuzungsbereich Heuchelheimer Straße / Rodheimer Straße kam es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen dem flüchtenden BMW und einem weiteren Pkw. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Fahrzeugs konnte im Nachgang nicht mehr angetroffen werden und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Um weitere Gefährdungen zu vermeiden, brach die Polizeistreife die Verfolgungsfahrt ab. Das Kennzeichen des BMW ist bekannt. Wer das Fahrzeug zum Tatzeitpunkt führte, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dieser muss sich unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW gefährdet wurden oder Angaben zum Fahrer machen können, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen-Wieseck: Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter stehlen sechs hochwertige Fahrräder

Gestern Morgen (26. Mai) gegen 00:05 Uhr verschafften sich mindestens zwei Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Straße "Wingert" in Wieseck. Nachdem im Verkaufsraum die Vernebelungsanlage ausgelöst hatte, brachen die Unbekannten ihre Tat vermutlich früher als geplant ab und flüchteten unerkannt mit einem weißen Van beziehungsweise Sprinter in Richtung Marburger Straße.

Den Tätern gelang es dennoch, sechs hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von rund 36.000 Euro zu entwenden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer kann Angaben zu dem weißen Van beziehungsweise Sprinter, dessen weiterer Fluchtrichtung oder den Insassen machen? - Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fahrradgeschäfts wahrgenommen?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei telefonisch unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen-Wieseck: In Vereinsheim eingebrochen

Ein bislang Unbekannter stieg in ein Vereinsheim in der Philosophenstraße in Gießen-Wieseck ein.

Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein, durchsuchte anschließend Schränke und Schubladen und entwendete Bargeld in zweistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich heute Morgen (27. Mai) gegen 4:15 Uhr. Auffällig war, dass der Einbrecher eine sogenannte Salvador-Dalí-Maske trug.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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