Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch in Firmengebäude + Kirchenfenster aufgebrochen + Automaten aufgebrochen + Scheiben zerstört und zugegriffen +

Giessen (ots)

Ehringshausen: Einbruch in Firmengebäude

Gegen 00:45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter am Samstag (23.05.2026) gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude "Ober der Reinwies" in Katzenfurt. Ob der Täter etwas entwendete, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Herborn zu melden (Tel.: 02772 47050).

Ehringshausen: Kirchenfenster aufgebrochen

Am Sonntag (24.05.2026) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 14:00 Uhr ein Fenster der katholischen Kirche in der Lessingstraße in Ehringshausen auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand stiegen sie jedoch nicht in den dahinterliegenden Raum ein. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Herborner Polizeistation (Tel.: 02772 47050).

Wetzlar: Automaten aufgebrochen

In der Nacht zu Sonntag (24.05.2026) drangen Einbrecher gegen 02:15 Uhr in einen Imbiss in der Grabenstraße in Dutenhofen ein. Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06441 9180.

Wetzlar: Scheiben zerstört und zugegriffen

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Philipsstraße in Wetzlar zerstörte ein Unbekannter am Freitagnachmittag (22.05.2026) zwischen 14:30 Uhr und 15:05 Uhr eine Scheibe eines weißen Renault Trafic. Anschließend griff sich der Dieb einen Rucksack und eine Laptoptasche, die auf dem Beifahrersitz abgelegt waren. Zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein Langfinger auf dem Parkplatz einer Turnhalle in der Dammstraße in Naunheim eine Fensterscheibe eines braunen Citroen Berlingo. Hier stahl der Täter eine Ledermappe samt Laptop. In beiden Fällen nimmt die Polizei in Wetzlar Hinweise unter Tel.: 06441 9180 entgegen. Die Polizei rät dazu, beim Verlassen keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Diebe sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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