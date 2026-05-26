Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Sporttaschen gestohlen + Schultür hält stand + Einbrecher flüchten +

Giessen (ots)

Marburg: Sporttaschen gestohlen

An einem schwarzen Seat Leon zerstörte ein Dieb in der Marburger Uferstraße eine Fensterscheibe und griff sich zwei Sporttaschen, in denen sich unter anderem ein Laptop und ein Tablet befanden. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag (22.05.2026), 20:20 Uhr bis Samstag (23.05.2026), 11:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060). Die Polizei empfiehlt, beim Verlassen keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen sichtbare Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Diebe sein.

Marburg: Schultür hält stand

Auf dem Schulhof der Grundschule in Marbach versuchten Unbekannte zwischen Donnerstag (21.05.2026), 17:00 Uhr und Freitag (22.05.2026), 10:00 Uhr eine Tür zum Schulgebäude aufzubrechen. Der Aufbruchsversuch schlug allerdings fehl. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Marburger Kripo unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Stadtallendorf: Einbrecher flüchten

Einbrecher beschädigten am Samstagabend (23.05.2026) gegen 18:30 Uhr die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Dresdener Straße in Stadtallendorf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend versuchten sie eine Zugangstür einer Wohnung aufzubrechen, scheiterten mit diesem Vorhaben jedoch und flüchteten ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen am frühen Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell