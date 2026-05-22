Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Vandale beschädigt Fahrzeuge

Giessen (ots)

Stadtallendorf-Erksdorf: Vandale beschädigt Fahrzeuge

Gestern Abend (21. Mai) gegen 19.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in Erksdorf in der Straße "Allendorfer Grund" zwei Fahrzeuge. Er trat gegen einen Opel-Kleinwagen sowie gegen einen Mercedes Sprinter. Der Vandale wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine grüne oder blaue Hose. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt und sucht Zeugen. Wer hat die Sachbeschädigungen beobachtet? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mann geben? Hinweise werden telefonisch unter (06428) 93050 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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