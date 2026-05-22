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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Diebe durchwühlen Autos in Nieder-Wöllstadt + betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Giessen (ots)

Wöllstadt: Diebe durchwühlen Autos in Nieder-Wöllstadt

In der Nacht von Mittwoch (20. Mai) auf Donnerstag (21. Mai) schlugen Diebe in Nieder-Wöllstadt gleich zweimal zu. Aus einem schwarzen Ford in der "Großen Burggasse" entwendeten die Langfinger einen E-Scooter, einen Rucksack sowie eine Geldbörse. In der "Kleinen Burggasse" erbeuteten sie aus einem weißen Ford eine Sonnenbrille. Derzeit ist noch unklar, wie sich die Täter Zutritt zu den Innenräumen der Autos verschafften. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die zwischen Mittwoch (20. Mai), 19 Uhr, und Donnerstag (21. Mai), 8 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer (06031) 6010 in Verbindung zu setzen.

Rosbach v. d. Höhe - Ober-Rosbach: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

In der Nacht zu Donnerstag (21. Mai) geriet gegen kurz nach 0 Uhr in der Nieder-Rosbacher Straße ein BMW in das Visier einer Friedberger Polizeistreife. Bei einer anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass die 40-jährige Fahrerin offenbar alkoholisiert war. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,3 Promille. Für die Frau war die Fahrt damit beendet. Zudem stellten die Ordnungshüter fest, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die 40-Jährige musste die Polizisten zur Wache nach Friedberg begleiten, wo eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt folgte. Auf die Frau aus Rosbach v. d. Höhe kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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