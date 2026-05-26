Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der A5 - Zeugen gesucht + Autofahrer ohne Führerschein - Verfolgungsfahrt endet auf dem Dach

Giessen (ots)

Reiskirchen: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der A5 - Zeugen gesucht

Ein weißer Ferrari mit norwegischem Kennzeichen und ein türkisfarbener Mercedes C63 AMG mit norwegischem Kennzeichen lieferten sich am Freitagabend (22. Mai) gegen 22:30 Uhr ein illegales Rennen auf der A5 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Anschlussstelle Reiskirchen. Die Polizei konnte den Ferrari stoppen, der Fahrer des Mercedes ist weiterhin flüchtig.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die beiden Fahrzeuge die Autobahn mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei missachteten die Fahrer Verkehrsregeln, nutzten dauerhaft die Lichthupe und führten riskante Fahrmanöver durch.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen konnte den weißen Ferrari anhalten und kontrollieren. Im Fahrzeug befanden sich ein 22-jähriger norwegischer Fahrer sowie dessen ebenfalls 22-jähriger Beifahrer. Der Ferrari und die Mobiltelefone der Insassen wurden sichergestellt.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls sowie Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer des türkisfarbenen Mercedes AMG geben können, sich unter der Telefonnummer: 06033 / 7043 - 5010 zu melden.

Gießen: Autofahrer ohne Führerschein - Verfolgungsfahrt endet auf dem Dach

Beim Erblicken einer vorbeifahrenden Streife beschleunigte am Dienstagmorgen (26. Mai) ein 22-jähriger Mann aus Gießen seine silberne Mercedes A-Klasse und versuchte, sich so einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Gegen 00:30 Uhr steuerte der Fahrer seinen Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Alten-Busecker-Straße in Richtung Gießener Straße. Im Bereich der Einmündung zur Kirchstraße streifte er mit dem Fahrzeug die Bordsteinkante und verlor anschließend die Kontrolle über den Pkw. Die A-Klasse geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Hauswand und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der 22-jährige Fahrer sowie sein 18-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand.

An der Mercedes A-Klasse entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Sachschaden an der Hauswand wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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