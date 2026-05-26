Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Firma eingestiegen + Falsche Handwerker stehlen Schmuck + Trickdiebin greift sich Goldkette + Einbruch in Getränkehandel + Geld und Liquids geklaut +

Giessen (ots)

Altenstadt: In Firma eingestiegen

Im Zeitraum von Samstag (23.05.2026), 14:00 Uhr bis Sonntag (24.05.2026), 15:35 Uhr stiegen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Nikkisostraße in Lindheim ein. Dort durchsuchten die Täter mehrere Büros und versuchten eine weitere Tür aufzubrechen. Beute machten sie nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. Die Kripo in Friedberg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Florstadt: Falsche Handwerker stehlen Schmuck

Unter dem Vorwand, die Heizung kontrollieren zu müssen, verschaffte sich ein Unbekannter am Donnerstagvormittag (21.05.2026) gegen 11:00 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Staden. In einer Wohnung ließ er sich von einer Frau verschiedene Räume zeigen. Diese Ablenkung nutzte ein Komplize, um unbemerkt die Wohnung zu betreten und aus dem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke im Wert von circa 2.000 EUR zu stehlen. Als der Dieb die Wohnung verlassen hatte, verabschiedete sich auch der angebliche Heizungsmonteur. Der Täter, der sich als Handwerker ausgab und die Bewohnerin ablenkte, wird als circa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank beschrieben. Er hat einen etwas dunkleren Teint und schwarze kurze Haare. Außerdem trug er eine rötliche Warnweste. Wem ist die beschriebene Person am Donnerstag in Staden aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Um die Gefahr zu verringern, Opfer solcher Trickdiebe zu werden, gibt die Polizei nachfolgende Tipps: Versichern Sie sich, ob die fremde Person tatsächlich von den Stadt-, Elektrizitäts- oder Wasserwerken kommt, bevor Sie die Person ins Haus lassen. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und rufen Sie bei dem angeblichen Arbeitgeber an. Die Person soll solange vor dem Haus warten. Suchen Sie sich dazu selbst die Telefonnummer heraus. Ziehen Sie Vertrauenspersonen, wie Angehörige, Freunde oder Nachbarn, hinzu. Bestellen Sie die Person, wenn Sie sich unsicher sein sollten, zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Vergewissern Sie sich, sollten Sie die Person bereits ins Haus oder die Wohnung gelassen haben, dass die Eingangstür ordnungsgemäß geschlossen ist. So verhindern Sie, dass ein Komplize unbemerkt Ihr Haus oder Ihre Wohnung betreten kann. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, auch über den Notruf 110.

Friedberg: Trickdiebin greift sich Goldkette

Auf eine Goldkette hatte es eine Trickdiebin am Montagmorgen (25.05.2026) in der Haagstraße in Friedberg abgesehen. Gegen 09:45 Uhr war eine 60-jährige Frau aus Friedberg zu Fuß in der Haagstraße unterwegs. Von hinten näherte sich ein hellblauer Kleinwagen und hielt hinter der 60-Jährigen an. Eine korpulente Frau stieg auf der Beifahrerseite aus. Sie umarmte die Friedbergerin und schenkte ihr zwei Ketten. Eine dieser Ketten legte die Unbekannte der 60-Jährigen um den Hals. Dabei nahm sie unbemerkt die Goldkette ab, die die Friedbergerin um ihren Hals trug. Danach stieg die Frau wieder in den Kleinwagen ein. Das hellblaue Fahrzeug fuhr in Richtung Hanauer Straße davon. Die Diebin wird als circa 55 - 60 Jahre alt, etwa 160 cm groß und korpulent beschrieben. Sie trug ein blaues Kopftuch sowie einen Mantel und hatte dunkle Haare. Der Fahrer des Kleinwagens wird auf 45 - 50 Jahre alt geschätzt, hatte eine normale Statur, schwarze Haare und einen kurzen schwarzen Bart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Angaben zur Identität der beschriebenen Personen oder dem hellblauen Kleinwagen machen können (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Einbruch in Getränkehandel

In der Friedberger Pfingstweide verschafften sich Einbrecher zwischen Sonntag (24.05.2026), 19:00 Uhr und Montag (25.05.2026), 06:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Getränkehandel. Die Täter entwendeten Kleingeld. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Gedern: Geld und Liquids geklaut

Ein Dieb drang in der Zeit zwischen Freitag (22.05.2026), 19:05 Uhr und Samstag (23.05.2026), 09:45 Uhr in ein Geschäft in der Frankfurter Straße in Gedern ein. Dort stahl der Täter Bargeld und verschiedene Liquids für E-Zigaretten. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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