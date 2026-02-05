PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Gemeinde Poppendorf erhält eigenes Wappen und Flagge

Schwerin (ots)

Die Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock erhält ein eigenes Wappen und eine Flagge. Innenminister Christian Pegel überreichte heute beides dem Bürgermeister der Gemeinde, Jörg Wallis.

"Mit dem eigenen Wappen und der Flagge erhält die Gemeinde Poppendorf ein sichtbares Zeichen ihrer Identität und ihres Zusammenhalts. Solche Symbole stärken das historische Bewusstsein vor Ort und zeigen, wie lebendig kommunale Selbstverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern ist", sagte Innenminister Christian Pegel bei der Übergabe.

Das Wappen wird im Wappenbrief wie folgt beschrieben: In Blau ein schreitender, rot gezungter, goldener Greif mit aufgeworfenem Schweif über drei goldenen, vierblättrigen Kleeblättern (2:1).

Die übergebene Flagge wird wie folgt beschrieben: Die Flagge ist quer zur Längsachse des Flaggentuchs von Blau, Gelb und Blau gestreift. Die blauen Streifen nehmen je ein Viertel, der gelbe Streifen nimmt die Hälfte der Länge des Flaggentuchs ein. In der Mitte des gelben Streifens liegt das Gemeindewappen, das zwei Drittel der Höhe des Flaggentuchs einnimmt. Die Höhe des Flaggentuchs verhält sich zur Länge wie 3 zu 5.

Hintergrund

Aktuell sind in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 724 Gemeinden und den kreisfreien Städten Schwerin und Rostock, 397 Wappen in die Wappenrolle des Landes eingetragen. Schon in der DDR gab es die Möglichkeit, ein Wappen als Hoheitszeichen zu beantragen. Nach 1990 und durch die Neufassung der Kommunalverfassung, wodurch auch das kommunale Wappen- und Flaggenwesen erneuert wurde, stiegen die Anträge deutlich. Das Verfahren für die Annahme eines Wappens ist in der Verwaltungsvorschrift des Mi-nisteriums über die Genehmigung kommunaler Wappen und Flaggen beschrieben, die Sie auf der Webseite des Ministeriums herunterladen können.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 10:30

    IM-MV: Presseeinladung: Malchow erhält neues Löschfahrzeug

    Schwerin (ots) - Innen-Staatssekretär Dr. Christian Frenzel übergibt am Samstag an Bürgermeister René Putzar ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) für die Feuerwehr der Inselstadt Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzliche eingeladen. Termin: 7. Februar 2026, 10 Uhr Ort: Gerätehaus FFW Malchow, Alt Schweriner Weg 5, 17213 Malchow Malchow ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:00

    IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für neues Multifunktionsgebäude

    Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel wird morgen an Ulf Kalisch, Bürgermeister der Gemeinde Kuhs im Landkreis Rostock, einen Zuwendungsbescheid für ein neues Multifunktionsgebäude überreichen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr Ort: Freiwillige Feuerwehr Kuhs, 18276 Kuhs Das Vorhaben ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:17

    IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Hoheitszeichen für Poppendorf

    Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel übergibt morgen an Bürgermeister Jörg Wallis einen Wappenbrief und die Genehmigung einer Flagge für die Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen. Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 14 Uhr Ort: Gemeinde Poppendorf, Am Wall 8, 18184 Poppendorf Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren