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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 14-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +
Giessen (ots)
Marburg: 14-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Seit Mittwoch, 13.05.2026 wird die 14-jährige Aliana May Sunny ARNOUL aus Marburg vermisst.
Aliana ist circa 160 cm groß, schlank und hat dunkelbraune Haare. Zu ihrer aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.
Sie verließ am Mittwochmittag (13.05.2026) gegen 12:00 Uhr ihre Wohngruppe in Dagobertshausen. Wo sich Aliana aufhalten könnte, ist nicht bekannt.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Marburg (Tel.: 06421 4060) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Tobias Schwarz, Pressesprecher
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