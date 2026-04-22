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Mittelhessen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Mittelhessen - Bad Vilbel: Brand in Mehrfamilienhaus - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Bad Vilbel: Brand in Mehrfamilienhaus - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

In der Nacht zu Sonntag (19.04.2026) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der "Alte Frankfurter Straße" in Bad Vilbel. Zwei 39- und 41-jährige türkische Staatsangehörige sind verdächtig, den Brand gelegt zu haben. Sie konnten im Bereich Alzenau (Bayern) festgenommen werden und befinden sich nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Nach Verständigung der Polizei gegen 02:15 Uhr begab sich eine Streife zum Ort des Geschehens, wo die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und löschen konnte. In der Brandwohnung hielten sich zur Tatzeit keine Personen auf, so dass nach jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf circa 50.000,- EUR geschätzt.

Die Tatverdächtigen wurden am Montagnachmittag (20.04.2026) dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle für beide Beschuldigte erließ.

Dominik Mies, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt

Tobias Schwarz, Kriminalhauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

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