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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: FIT4POLICE - Fit für den Einstellungstest.

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Landau (ots)

Am 13.06.2026 von 10:00-14:00 Uhr findet für Interessierte am Polizeiberuf ein Sporttag statt, an welchem der sportliche Teil des Polizeieinstellungstests in der Sporthalle West in Landau (Prießnitzweg 10) , mit erfahrenen Beamten geübt werden kann. Unter Anleitung können die Teilnehmer die verschiedenen Disziplinen üben und sich so optimal auf den Test vorbereiten. Die Veranstaltung bietet die ideale Gelegenheit, die eigenen sportlichen Fähigkeiten zu testen und sich gezielt auf den Einstieg in den Polizeiberuf vorzubereiten. Euer Interesse ist geweckt und ihr seid mindestens in der 9.Klasse? Dann ab zur Anmeldung unter pilandau.einstellungen@polizei.rlp.de (Angabe von Name, Alter und tel. Erreichbarkeit unbedingt erforderlich).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0

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https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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