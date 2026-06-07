Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Landau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am 07.06.2026 gegen 04:35 Uhr in der Franz-von-Sickingen-Straße in Landau die Scheibe eines geparkten PKW mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Dadurch konnte er ins Fahrzeuginnere greifen und eine im Innenraum abgelegte Geldbörse entwenden.

Durch den Lärm wurde der Eigentümer des Fahrzeugs wach und ging nach draußen. Der Täter war bereits geflüchtet. Der entstandene Sachschaden am PKW und der Wert der Beute wird auf ca. 1200.- EUR geschätzt. Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen erfolglos. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei Landau unter Tel. 06341/2870 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich: Lassen Sie niemals Wertsachen, Handtaschen oder Geldbörsen im Fahrzeug zurück, auch nicht bei kurzer Abwesenheit.

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