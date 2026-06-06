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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheit im Straßenverkehr

POL-PDLD: Trunkenheit im Straßenverkehr
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Edenkoben (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde ein PKW-Fahrer in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol und betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Da vor Ort ein Betäubungsmittelschnelltest verweigert wurde, wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
PHK Düring

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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