POL-PDLD: Trunkenheit im Straßenverkehr

Herxheim (ots) - Am Samstag den 05.06.2026 gegen 13:25 Uhr berührten sich zwei entgegenkommende Fahrradfahrer auf einem Radweg zwischen Herxheim und Herxheimweyher. Beide Fahrradfahrer stürzten und verletzten sich. Der Unfallverursacher sollte aufgrund des Verdachts einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Da er jegliche ärztliche Behandlung und Hilfe vehement ablehnte, zog sich der Einsatz in ...

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