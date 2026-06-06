POL-PDLD: Trunkenheit im Straßenverkehr
Edenkoben (ots)
Am frühen Samstagmorgen wurde ein PKW-Fahrer in Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol und betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,42 Promille. Da vor Ort ein Betäubungsmittelschnelltest verweigert wurde, wurde dem Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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