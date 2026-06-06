Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim/Herxheimweyher - zwei gestürzte Radfahrer

Herxheim (ots)

Am Samstag den 05.06.2026 gegen 13:25 Uhr berührten sich zwei entgegenkommende Fahrradfahrer auf einem Radweg zwischen Herxheim und Herxheimweyher. Beide Fahrradfahrer stürzten und verletzten sich. Der Unfallverursacher sollte aufgrund des Verdachts einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Da er jegliche ärztliche Behandlung und Hilfe vehement ablehnte, zog sich der Einsatz in die Länge. Die Polizeibeamten mussten den Unfallbeteiligen bis ins Krankenhaus begleiten um die ersten, lebenswichtigen Untersuchungen zu ermöglichen. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein kooperatives Verhalten gegenüber Einsatzkräften und Rettungsdienst die medizinische Versorgung erleichtert und zu einer zügigen Einsatzabwicklung beiträgt.

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