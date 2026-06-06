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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung

POL-PDLD: Sachbeschädigung
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Edenkoben (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen am Samstagmorgen, 06.06.2026 gegen 00:00 Uhr in der Klosterstraße in Edenkoben ein Glas gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses. Diese ging dadurch zu Bruch. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
PHK Düring

Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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