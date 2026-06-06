POL-PDLD: Sachbeschädigung
Edenkoben (ots)
Bislang unbekannte Täter warfen am Samstagmorgen, 06.06.2026 gegen 00:00 Uhr in der Klosterstraße in Edenkoben ein Glas gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses. Diese ging dadurch zu Bruch. Die Täter konnten unerkannt entkommen.
Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
PHK Düring
Telefon: 06323 955 0
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