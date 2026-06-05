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POL-PDLD: Edenkoben - Handfeste Auseinandersetzung auf dem Owwergässer Weinfest

POL-PDLD: Edenkoben - Handfeste Auseinandersetzung auf dem Owwergässer Weinfest
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Edenkoben (ots)

Am späten Donnerstagabend (04.06.2026) gegen 23:30 Uhr kam es auf dem Owwergässer Weinfest zu einer handfesten Auseinandersetzung. Eine Gruppe von Weinfestbesuchern aus dem Raum Frankfurt geriet - vermutlich infolge übermäßigen Alkoholkonsums - mit einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe von Heranwachsenden in Streit. Im Verlauf dieser Dynamik kam es zu körperlichen Übergriffen, bei denen drei Personen der Frankfurter Gruppe verletzt wurden. Die Geschädigten erlitten unter anderem eine Platzwunde, ein geschwollenes Auge, eine blutende Lippe sowie stumpfe Gewalt gegen die Magengrube. Die Gruppe der Heranwachsenden flüchtete im Anschluss unerkannt vom Tatort. Die verletzten Weinfestbesucher erstatteten Strafanzeige wegen Körperverletzung. Kurz nach Mitternacht fielen die Frankfurter Weinfestbesucher erneut negativ auf. Da sie den Heimweg lautstark antraten, beschwerten sich mehrere Anwohner über die Ruhestörung. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu der flüchtigen, fünf- bis siebenköpfigen Personengruppe werden unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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