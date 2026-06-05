POL-PDLD: LKW Unfall und Vollsperrung auf B272
Weingarten (ots)
Aktuell ist die Bundesstraße 272 zwischen Weingarten und Schwegenheim nach einem LKW-Unfall in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam ein LKW Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und wurde dabei leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis heute Nachmittag andauern.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell