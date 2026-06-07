Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nächtliche Feier endet in der JVA

Germersheim (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei Germersheim am frühen Sonntagmorgen einen offensichtlich alkoholisierten Mann im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Nach festgestellter Identität stellte sich heraus, dass gegen den Mann gleich zwei Haftbefehle bestanden. Der Betroffene erklärte den Beamten, er sei zuvor feiern gewesen und könne sich nicht erklären, wie er letztlich in Germersheim gelandet sei. Für ihn endete die Nacht damit deutlich anders als vermutlich geplant. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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