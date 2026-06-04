LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Zur Abholung bereitgelegt"
Eisfeld (ots)
Ermittlungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Hildburghausen führten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (04.06.2026) zur Feststellung eines 46-jährigen Täters, welcher erneut in die Firma im Gutsweg in Eisfeld eingedrungen war. Das Telefon und mitgeführte Werkzeuge des Mannes wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Da eine Überprüfung der Person ergab, dass gegen den 46-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorliegt, kam er in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell