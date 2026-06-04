LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Zur Abholung bereitgelegt"

Oberhof (ots) - Ein 83-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochvormittag von der Poststraße in Oberhof auf die Landstraße in Richtung Zella-Mehlis auf. Dabei missachtete er die Vorfahrt des bereits auf der Landstraße fahrenden 43-jährigen Fahrers eines Lkw samt Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Zugmaschine. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt mindestens 10.000 Euro. Verletzt ...

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