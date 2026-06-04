LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdientes Suhl kontrollierten Mittwochmorgen einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Friedrich-König-Straße in Suhl. An dem Fahrzeug war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetz.
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