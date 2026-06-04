LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz

Wasungen (ots) - Dienstagnachmittag verabredeten sich zwei 18-Jährige und fuhren zusammen mit dem Zug von Meiningen nach Wasungen. Als zwei weitere bislang unbekannte Männer ebenfalls einstiegen, kam es bereits im Zug aus ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und den drei anderen Männern. In Wasungen stiegen alle Beteiligten aus und wirkten weiterhin mit Fäusten auf den 18-Jährigen ein, dessen Weste dabei beschädigt ...

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