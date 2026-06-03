Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auseinandersetzung

Wasungen (ots)

Dienstagnachmittag verabredeten sich zwei 18-Jährige und fuhren zusammen mit dem Zug von Meiningen nach Wasungen. Als zwei weitere bislang unbekannte Männer ebenfalls einstiegen, kam es bereits im Zug aus ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und den drei anderen Männern. In Wasungen stiegen alle Beteiligten aus und wirkten weiterhin mit Fäusten auf den 18-Jährigen ein, dessen Weste dabei beschädigt wurde. Des Weiteren verlor er sein Smartphone, welches der 18-jährige Täter aufhob und an sich nahm. Der Geschädigte konnte zu einem Einkaufsmarkt flüchten und bat eine Mitarbeiterin die Polizei zu informieren. Beim Eintreffen der Polizisten entfernten sich die Täter zu Fuß, wobei der 18-Jährige festgehalten werden konnte. Das Smartphone wurde nicht aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung oder den bislang unbekannten Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0136414/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell