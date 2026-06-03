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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor Betrügern

Grabfeld (ots)

Am Wochenende befand sich ein Mann vor seinem Laptop, als sich 
plötzlich ein Fenster öffnete und Sirenengeräusche ertönten. Um Hilfe
zu erhalten, wählte er die dort angezeigte Nummer und auf Anweisungen
der Person am Telefon installierte er ein Programm und gewährte den 
Unbekannten Zugriff auf seinen Computer. Unwissentlich gab er seinen 
Laptop für Betrüger frei, die nebenbei am Telefon persönliche Daten 
abfragten. Als ihn der Täter nach seinen Kontodaten fragten, wurde 
der Geschädigte misstrauisch, beendete das Gespräch und ließ über 
seine Bank sein Konto und die Karten sperren - zum Glück, denn die 
Unbekannten hatten bereits eine Abbuchung über 440 Euro vorgenommen, 
welche jedoch zurückgeholt werden konnte, sodass nach derzeitigen 
Erkenntnissen kein finanzieller Schaden entstand.
Seien Sie misstrauisch und schalten Sie ihr Gerät aus. Gewähren Sie 
Unbekannten keinen Zugriff auf Ihre elektronischen Geräte und geben 
Sie keine persönlichen Daten, Codes und PIN weiter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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