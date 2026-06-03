Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor Betrügern

Grabfeld (ots)

Am Wochenende befand sich ein Mann vor seinem Laptop, als sich plötzlich ein Fenster öffnete und Sirenengeräusche ertönten. Um Hilfe zu erhalten, wählte er die dort angezeigte Nummer und auf Anweisungen der Person am Telefon installierte er ein Programm und gewährte den Unbekannten Zugriff auf seinen Computer. Unwissentlich gab er seinen Laptop für Betrüger frei, die nebenbei am Telefon persönliche Daten abfragten. Als ihn der Täter nach seinen Kontodaten fragten, wurde der Geschädigte misstrauisch, beendete das Gespräch und ließ über seine Bank sein Konto und die Karten sperren - zum Glück, denn die Unbekannten hatten bereits eine Abbuchung über 440 Euro vorgenommen, welche jedoch zurückgeholt werden konnte, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein finanzieller Schaden entstand. Seien Sie misstrauisch und schalten Sie ihr Gerät aus. Gewähren Sie Unbekannten keinen Zugriff auf Ihre elektronischen Geräte und geben Sie keine persönlichen Daten, Codes und PIN weiter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell