Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Glasscheibe eingeschlagen

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 04:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe des Wartebereichs einer Bushaltestelle am Busbahnhof in der Westendstraße in Schmalkalden. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/den Täter(n) geben können, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0136678/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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