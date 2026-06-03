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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinterrad blockiert

Schleusingen (ots)

Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr Dienstagabend die Landstraße zwischen Gerhardtsgereuth und Schleusingen. Als das Hinterrad der Simson plötzlich blockierte, verlor der Jugendliche die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungswagen brachte den 15-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Kleinkraftrad wurde abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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