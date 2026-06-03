LPI-SHL: Hinterrad blockiert
Schleusingen (ots)
Ein 15-jähriger Mopedfahrer befuhr Dienstagabend die Landstraße zwischen Gerhardtsgereuth und Schleusingen. Als das Hinterrad der Simson plötzlich blockierte, verlor der Jugendliche die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Rettungswagen brachte den 15-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Das Kleinkraftrad wurde abtransportiert.
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