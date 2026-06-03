LPI-SHL: Bei Motorradunfall verletzt
Eicha (ots)
Ein 42-jähriger Motorradfahrer fuhr Dienstagabend zusammen mit seiner 11-jährigen Sozia auf der Landstraße zwischen Eicha und Milz. In einer Kurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und stürzte. Beide Personen verletzten sich schwer und kamen ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber und der Abschleppdienst waren im Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.
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