LPI-SHL: Bei Motorradunfall verletzt

Breitungen (ots) - Eine Radfahrerin stellte am Samstag um 01:21 Uhr ihr weißes Pedelec der Marke "Cube" samt grauem Fahrradanhänger auf einer Freifläche in der Bahnhofstraße in Breitungen ab, da der Akku des Rades leer war. Als sie gegen 02:30 Uhr zurückkam, um das Gespann mit dem Auto samt Anhänger abzuholen, war es nicht mehr vor Ort. Unbekannte Täter hatten es in der Zwischenzeit entwendet. Der Gesamtwert des ...

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