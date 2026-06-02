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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Montag zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam ein am Schwimmbad in Meiningen mittels Fahrradschloss gesichert abgestelltes graues Trekkingrad im Gesamtwert von über 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0134970/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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