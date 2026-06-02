LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 28.04.2026 bis Samstagmittag an einem in der Rodebachstraße in Zella-Mehlis geparkten roten Pkw Kia zu schaffen. Sie zerkratzten den Kotflügel der Beifahrerseite und beschädigten einen Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des ...

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