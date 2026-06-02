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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl vom Dachboden

Eisfeld (ots)

In der Zeit vom 01.04.2026 bis Montagabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Dachboden eines Wohnhauses in der Straße "Coburger Tor" in Eisfeld. Die Unbekannten entwendeten unter anderem ein Fahrrad, zwei Computer und einen Drucker. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0135393/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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