PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter Tankbetrüger

Hildburghausen (ots)

Montagabend gegen 17:50 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann seinen schwarzen Pkw Mercedes mit dem Kennzeichenkürzel "OG" an einer Tankstelle in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Ohne den getankten Diesel im Gesamtwert von über 80 Euro zu bezahlen, fuhr der Täter anschließend davon. Die Polizei ermittelt wegen des Tankbetruges und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0135303/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 10:28

    LPI-SHL: Windschutzscheibe beschädigt

    Hildburghausen (ots) - Montag zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter mit einem Stein die Windschutzscheibe eines silbernen Pkw Audi, welcher auf dem Parkplatz einer Schule in der Reinhold-Huhn-Straße in Hildburghausen geparkt war. Der Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Auch auf zwei weiteren Autos lagen Steine - ein Schaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nur an dem ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 18:55

    LPI-SHL: Tragischer Verkehrsunfall

    Kaltensundheim (ots) - Montagnachmittag befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrspur und prallte vor einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 63-jährige Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Die Frauen wurden im Pkw eingeklemmt und trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren