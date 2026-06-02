Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter Tankbetrüger

Hildburghausen (ots)

Montagabend gegen 17:50 Uhr tankte ein bislang unbekannter Mann seinen schwarzen Pkw Mercedes mit dem Kennzeichenkürzel "OG" an einer Tankstelle in der Römhilder Straße in Hildburghausen. Ohne den getankten Diesel im Gesamtwert von über 80 Euro zu bezahlen, fuhr der Täter anschließend davon. Die Polizei ermittelt wegen des Tankbetruges und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0135303/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell