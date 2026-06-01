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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tragischer Verkehrsunfall

Kaltensundheim (ots)

Montagnachmittag befuhr eine 20-jährige Autofahrerin die Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrspur und prallte vor einer Kurve frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 63-jährige Lkw-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Die Frauen wurden im Pkw eingeklemmt und trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben die Fahrerin, ihre 25-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von jeweils etwa anderthalb Jahren noch an der Unfallstelle. Für die Rekonstruktion des Unfalls kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. Die Strecke war während der Unfallaufnahme über vier Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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