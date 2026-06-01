Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Unfall im Einmündungsbereich

Ratscher (ots)

Ein 86-jähriger Autofahrer fuhr Montagmorgen (01.06.2026) an der Einmündung aus Richtung Wiedersbach kommend auf die vorfahrtsberechtigte Landstraße auf. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Lkw und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw in den Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Der Senior kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 64-jährige Lkw Fahrer wurde leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort im Einsatz.

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