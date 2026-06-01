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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zur Abholung bereitgelegt

Eisfeld (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen drangen unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma im Gutsweg in Eisfeld ein. Etwa 50 Kilogramm an Kupferkabeln wurden zur Abholung bereitgelegt. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Diebstahls von Buntmetall und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0134076/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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