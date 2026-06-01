Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schmalkalden (ots)

Am Nachmittag des 29.11.2024 entwendete ein bislang unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Kasseler Straße in Schmalkalden die Geldbörse einer Frau aus ihrem im Einkaufswagen befindlichen Beutel. Vorher beobachtete er die Frau und wartete gezielt ab, bis sie abgelenkt war. Im Geldbeutel befanden sich 250 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente. Anschließend verließ der Täter den Einkaufsmarkt und versuchte mit der Bankkarte der Frau an einem Geldautomaten Bargeld in Höhe von 2.000 Euro abzuheben, was jedoch misslang. Nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes werden die von der Überwachungskamera des Einkaufsmarktes gefertigten Bilder des Täters veröffentlicht. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise auf seine Identität geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0309824/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell