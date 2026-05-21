Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und PKW

Brücken (Nahe) (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2026 ereignete sich um ca.17:00Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Kleinkraftradfahrerin und einem PKW-Fahrer in der Trierer Straße 41 in 55767 Brücken. Beide unfallbeteiligte Personen entfernten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von der Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW handelte es sich demnach um einen weißen Kastenwagen (ähnlich Caddy) mit SIM-Kennzeichen. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfall machen können.

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