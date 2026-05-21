Feuerwehr Moers

FW Moers: Brennender Kleintransporter in Moers-Scherpenberg

Bild-Infos

Download

Moers (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (21.05.26), wurde die Feuerwehr Moers um 0:45 Uhr, zur Sandstr. nach Moers-Scherpenberg gerufen.

Vor Ort brannte ein am Fahrbahnrand abgestellter Kleintransport in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz, hier wurde auch Löschschaum eingesetzt. Die Sandstr. war für die Einsatzdauer voll gesperrt.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Im Einsatz war die Hauptwache mit zwei Löschfahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell